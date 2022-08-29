53-летняя Лопес устроила романтический день с Аффлеком в Италии после очередного праздника.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек несколько дней назад устроили второй раз празднования по случаю своей свадьбы. Пара устроила закрытый вечер только для своих и даже потребовала соглашение о неразглашении подписать всех гостей.

Сейчас же артистка устроила с мужем еще один отпуск и отпрвилась с ним и детьми в Италию, там пара активно посещает рестораны, дорогие бутики и не забывает показывать свои чувства перед камерами.

Также Лопес успевает похвастаться и трендовыми образами уходящего лета. В очередной раз на подчеркнула свой пресс благодаря стильным белым брюкам и белому топу без каких-либо дополнительных украшений.

Стоит отметить, сейчас в сети также разгорелся скандал. На свадьбе у пары произошел неприятный инцидент: кто-то из гостей втайне снял на видео момент, как невеста поет для жениха, и продал ролик одному из таблоидов.





«Это сняли без разрешения. Точка. Тот, кто это сделал, воспользовался нашим личным моментом. Я не знаю, откуда вы все это берете, потому что у нас было соглашение о неразглашении и мы попросили всех ничего не рассказывать о нашей свадьбе. Это было украдено без нашего согласия и продано за деньги», — заявила певица.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в коротеньком топике показала на улице, почему ею до сих пор увлекаются.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты.

Также Politeka писала, что Лопес показала посреди улицы, как относится к Бену Аффлеку.