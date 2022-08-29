Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун цього року виповнилося 63 роки, проте вона продовжує займатися собою і навіть старається зі схудненням. Щоб бути у формі, артистка не лише дотримується спеціального режиму, а й не забуває про спорт та харчування.
Цього разу Стоун похвалилася в маленькому квітчастому купальнику досить сміливим чином. Артистка не почала ховатися за фотошопом або маскувати зморшки.
«Чому я завжди приходжу до форми, коли літо закінчується? 🤷🏼♀️😳» - пише Стоун під кадрами.
У мережі відреагували: «кохаю тебе!; Ніколи не пізно бути казковою; Ти просто гаряча людина; її шкіра аж шипить; Гарно виглядаєте!; З любов'ю, Шерон, з любов'ю; Літо ніколи не закінчується, коли ти так виглядаєш; Гарно 😍 посилаю кохання з Канади 🇨🇦; Чудова, як завжди».
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Шанувальники вважають, Стоун виглядає вона значно молодшою, яскравішою і розкішною, що подобається її шанувальникам. Зірка любить блищати в Інстаграм і без пафосних нарядів.
Перед картиною Шерон постала у розтягнутій жовтій туніці та сланцях. Сидячи спиною до камери, навіть так Стоун удалося звернути на себе увагу, особливо новим талантом – вона малювала щось масштабне та доволі яскраве.
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