Шэрон Стоун похвасталась, как хороша может быть фигура 63-летней женщины, если активно заниматься спортом.

Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун в этом году исполнилось 63 года, однако она продолжает заниматься собой и даже усердствует с похудением. Чтобы быть в форме, артистка не только придерживается специального режима, но и не забывает о спорте и питании.

В этот раз Стоун похвасталась в маленьком цветастом купальнике довольно смелым образом. Артистка не стала прятаться за фотошопом или маскировать морщины.

«Почему я всегда прихожу в форму, когда лето заканчивается? 🤷🏼‍♀️😳» - пишет Стоун под кадрами.

В сети отреагировали: «люблю тебя!; Никогда не поздно быть сказочной; Ты просто горячий человек; ее кожа аж шипит; Хорошо смотритесь!; С любовью, Шэрон, с любовью; Лето никогда не заканчивается, когда ты так выглядишь; Красиво 😍 посылаю любовь из Канады 🇨🇦; Великолепна, как всегда».

Поклонники считают, Стоун ыглядит она значительно моложе, ярче и роскошнее, что нравится ее поклонникам. Звезда же любит блистать в Инстаграм и без пафосных нарядов.

Перед картиной Шэрон предстала в растянутой желтой тунике и сланцах. Сидя спиной к камере, даже так Стоун удалось обратить на себя внимание, особенно новым талантом - она рисовала что-то масштабное и довольно яркое.

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