Писанка пішла з життя в ніч на 19 липня в Німеччині, куди вона поїхала з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну. За кордоном у зірки виявили рак 4 стадії, лікарі виявилися безсилими.

21 серпня в Спасо-Преображенському соборі в Києві відбулася церемонія прощання з актрисою. Разом з Писанкою в останню путь проводжали також її маму, Діну Василівну, яка померла навесні від тяжкої хвороби.

Вдівець Руслани Писанки бізнесмен Ігор Ісаков на 40 день від смерті коханої розмістив на своїй сторінці зворушливий пост.

"40 днів без Тебе. Мушу відпустити. До побачення, "мой ветерок" . Дякую друзям що підтримали мене. Дякую долі за Неї. Мабуть, я найщасливіша людина в світі , тому що всесвіт подарував мені її.. але "жизнь прекрасна"...й продовжується", — написав Ісаков.

Шанувальники Писанки в коментарях підтримали її чоловіка:

"Прекрасна, яскрава, самобутня українка. Світла їй пам’ять. Випало в житті щастя бути поруч з такою жінкою…";

"Неможливо повірити і досі....Надзвичайна жінка-талановита,дуже проста у спілкуванні,у програмі Твій день просто заповнювала своєю енергією не лише студію,але і поза екраном!Світла пам'ять!";

"Таке життя, люди народжуються і помирають, але дуже важко їх втрачати, на жаль".

Нагадаємо, після смерті Писанки її чоловік повідомив про збір коштів на спасіння дитини, «яка хворіє чимось, що подібне на те, що було у Русі».

Як виявилося, в улюблениці мільйонів був рак, але про діагноз знали лише найрідніші.

Додамо, що Олена Кравець поділилася спогадами про Писанку, розповівши про їхній спільний кастинг.