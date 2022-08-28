Писанка ушла из жизни в ночь на 19 июля в Германии, куда она уехала с началом полномасштабного вторжения рф в Украину. За границей у звезды обнаружили рак 4 стадии, врачи оказались бессильными.
21 августа в Спасо-Преображенском соборе в Киеве прошла церемония прощания с актрисой. Вместе с Писанкой в последний путь провожали ее маму, Дину Васильевну, которая умерла весной от тяжелой болезни.
Вдовец Русланы Писанки бизнесмен Игорь Исаков на 40-й день от смерти любимой разместил на своей странице трогательный пост.
"40 дней без Тебя. Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Спасибо друзьям, что поддержали меня. Спасибо судьбе за Нее. Пожалуй, я самый счастливый человек в мире, потому что вселенная подарила мне ее.. но "жизнь прекрасна"... и продолжается", - написал Исаков.
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Поклонники Писанки в комментариях поддержали ее мужа:
"Прекрасная, яркая, самобытная украинка. Светлая ей память. Выпало в жизни счастье быть рядом с такой женщиной…";
"Невозможно поверить до сих пор....Чрезвычайная женщина-талантливая, очень проста в общении, в программе Твой день просто заполняла своей энергией не только студию, но и вне экрана! Светлая память!";
"Такая жизнь, люди рождаются и умирают, но очень тяжело их терять, к сожалению".
Напомним, после смерти Писанки ее муж сообщил о сборе средств на спасение ребенка, «болеющего чем-то, что подобное тому, что было у Руси».
Как оказалось, у любимицы миллионов был рак, но о диагнозе знали только самые родные.
Добавим, что Елена Кравец поделилась воспоминаниями о Писанке, рассказав об их совместном кастинге.