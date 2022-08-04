Колега покійної Руслани Писанки на шоу "Твій День" Олена Кравець згадала у програмі "Сніданок з 1+1" один із останніх яскравих моментів, пов'язаних з актрисою та зі сльозами на очах зізналася: досі не може повірити в її смерть, так і не змогла внутрішньо попрощатися із нею.

Гумористка розповіла, що поява колеги на зйомках вплинула на її внутрішній стан та згладила усі переживання. Кравець відчувала якийсь електричний струм і заряд енергії від неї, коли та була поруч.

"Я досі в це не можу повірити, мені здається, що вона пішла і повернеться. Я з нею внутрішньо не попрощалася. Пам'ятаю, що в день, коли я проходила кастинг, Руся запізнилася. Ми вже спілкувалися, вона прийшла останньою. Така енергійна: "Вибачте, вибачте, про що говоримо", - сказала вона. Дуже швидко вона влилася в процес. Пам'ятаю, що дивилася на неї і фізично відчувала електричний струм", - каже Олена Кравець.

Ще вона сказала, що на той час почала "спілкуватися" з Писанкою, яка, за словами Олени, ніби "зафіксувалася в молодому стані".

"Я так дивилася на неї і думала: "Я так багато років її знаю, вона не змінюється". Вона зафіксувалася в якомусь дуже молодому стані душі і взагалі", - згадала Олена Кравець.



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