Відомий український артист Макс Барських повернувся додому ще до вторгнення окупантів і одразу висловився проти збройної агресії Росії. При цьому чоловік не почав мовчати і одразу відхрестився від зв'язку з країною-терористом, засудив мовчання блогерів і скасував усі можливі виступи.
Зараз Барських продовжує підтримувати українців та допомагає ЗСУ.
«За версією медіа порталу TopHit, пісня «Буде весна» потрапила до топ-5 найротованіших треків в українському радіо ефірі за останні півроку. І хоча зараз не час для хіт парадів, суто для мене це показник, яка музика вам важлива і надихає життя в цей складний час. Щиро вдячний за підтримку!» – висловився Макс.
У мережі також відреагували не його звернення:
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«Від цієї пісні все тіло щемить. Це те, коли і слова та музика, все співпало. Дякую Максу за таку, гарну пісню; Я дуже її люблю❤️🩹; Я у перші дні війни майже щодня її слухала. Та й зараз теж 🇺🇦; Неперевершена пісня 💙 Макс, як завжди, супер 🔥; Дуже красива пісня. І щоразу сльози, коли її чую 😢»..
Нагадаємо, що Барських показав всьому світу силу ЗСУ і мужність українців.
Як повідомляла Politeka, Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.
Також Politeka писала, що Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.