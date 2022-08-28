Известный украинский артист Макс Барских вернулся домой еще до вторжения оккупантов и сразу высказался против вооруженной агрессии рф. При этом мужчина не стал молчать и сразу открестился от всей связи со страной-террористом, засудил молчание блогеров и отменил все возможные выступления.

Сейчас Барских продолжает поддерживать украинцев и помогает ВСУ.

«По версии медиа портала TopHit, песня «Буде весна» попала в топ-5 самых ротированных треков в украинском радио эфире за последние полгода. И хотя сейчас не время для хит парадов, сугубо для меня это показатель, какая музыка вам важна и вдохновляет на жизнь в это сложное время. Искренне признателен за поддержку!» - высказался Макс.

В сети также отреагировали не его обращение:

«От этой песни все тело щемит. Это то, когда и слова и музыка, все совпало. Спасибо Максу за такую, хорошую песню; Я очень ее люблю❤️‍🩹; Я в первые дни войны почти каждый день ее слушала. Да и сейчас тоже 🇺🇦; Непревзойденная песня 💙 Макс, как всегда, супер🔥; Очень красивая песня. И каждый раз слезы, когда ее слышу 😢».

Напомним, что Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.