Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на каналі "1+1", розповіла про останні обговорювані теми цими вихідними.

На своїй сторінці в Instagram ведуча вирішила висловитися про топу новин, що найбільш обговорюються, на цих вихоних. Так, Падалко представила добірку кадрів із різних гучних подій і не пройшла повз історію дідуся, який віддав усі свої заощадження на допомогу ЗСУ.

Вона також розповіла про обстріл Антонівського мосту та про те, як моряки в Україні отримали дозвіл на виїзд за кордон з дозволу військкомату. Згадала якомога більше вона і героя дня – 85-річному жителі Сум, який пожертвував на допомогу ЗСУ 35 тисяч доларів, продавши квартиру та дачну ділянку.

«Найбільше цього дня дісталося Харкову – вночі росіяни накрили центр міста (відео 2). Вдень ворог ще обстріляв Шевченківський район. Також росіяни обстріляли прикордонну Сумщину, район залізничного вокзалу у Слов'янську та мирних жителів Бахмута. В окупованих районах Запорізької області окупанти у супроводі сусідів-колаборантів ходять будинками, збирають дані та опитують, хто прийде на «референдум»» - поділилася Падалко.

Також 9-річна Саша, яку росіяни обстріляли у батьківській машині під час евакуації з Гостомелю, у США вже показує "правильний" тризуб новою рукою (фото 1) - розповіла Падалко.

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