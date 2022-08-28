Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на канале "1+1", рассказала о последних обсуждаемых темах на этих выходных.

На своей странице в Instagram ведущая решила высказаться о топе самых обсуждаемых новостей на этих выхоных. Так, Падалко представила подборку кадров из различных громких событий и не прошла мимо истории дедушки, который отдал все свои сбережения на помощь ВСУ.

Она также рассказала об обстрелах Антоновского моста и о том, как моряки в Украине получили разрешение на выезд за границу с разрешения военкомата. Вспомнила побольше она и герое дня – 85-летнем жителе Сум, который пожертвовал на помощь ВСУ 35 тысяч долларов, продав квартиру и дачный участок.

«Больше всего в этот день досталось Харькову – ночью россияне накрыли центр города (видео 2). Днем враг еще обстрелял Шевченковский район. Также россияне обстреляли пограничную Сумщину, район железнодорожного вокзала в Славянске, а также мирных жителей Бахмута. В оккупированных районах Запорожской области оккупанты в сопровождении соседей-коллаборантов ходят по домам, собирают данные и опрашивают, кто придет на «референдум»» - поделилась Падалко.

Также 9-летняя Саша, которую россияне обстреляли в родительской машине при эвакуации из Гостомеля, в США уже показывает "правильный" трезубец новой рукой (фото 1) - рассказала Падалко.

Напомним, Катя Осадча призналась, чем занимается ее взрослый сын, и показала редкое фото.

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