Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала кумедні світлини в компанії політика, який втрапив у низку скандалів через свої висловлювання.
"Трохи заспокоїлась. Пан Олексій Арестович знається на жестах) Так, я спочатку теж подумала, що то мій палець😂", — жартує Астаф'єва в підписі до фото.
У коментарях відзначилася сценічна "мама" Вєрки Сердючки актриса Інна Білокінь:
"Дівчата, дивіться інтерв’ю , та не чіпайте красеня, мій і тільки мій", — написала Інна після того, як на концерті до Дня Незалежності Арестович публічно "залицявся" та обіймався з нею.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Затримано офіцерів ЗСУ: у прокуратурі розповіли, що наробили підозрювані
Раптово обірвалося життя ще одного російського пропагандиста, який вихваляв окупантів: подробиці
Окупанти намагалися завдати удару по Миколаєву, але миттєво були покарані: "Повністю знищено разом з екіпажем"
Надя Дорофєєва вразила кадрами з 30-річним Скрябіним: "У мене ноги тряслися зі страху..."
Шанувальники в коментарях захоплюються вродою Даші, але не надто раді бачити Арестовича:
"ну на таке повернення NIKITA я не очікував";
"Люблю Дашу незважаючи на фотки з д*білом";
"Фото із д*білом 😢 а Даша як завжди на висоті";
"Ти супер, а ось хлопчик не дуже";
"В мене вже навпаки 😅Коли бачу його, починаю нервувати";
"Хм. Через скільки хвилин ви будете вважати його деганом?";
"Арестович ще той клоун)";
"Не псуйте собі ім'я фото з такою персоною";
"Даша, не варто було фоткатися з ним".
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко після повернення до Києва розніс російськомовних.
Як повідомляла Politeka, Полякова вразила кадрами, які зробила її молодша донька Аліса.
Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика поскаржилася на чоловіка за його звички.