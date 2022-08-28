Співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва несподівано засвітилася в компанії радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала кумедні світлини в компанії політика, який втрапив у низку скандалів через свої висловлювання.

"Трохи заспокоїлась. Пан Олексій Арестович знається на жестах) Так, я спочатку теж подумала, що то мій палець😂", — жартує Астаф'єва в підписі до фото.

У коментарях відзначилася сценічна "мама" Вєрки Сердючки актриса Інна Білокінь:

"Дівчата, дивіться інтерв’ю , та не чіпайте красеня, мій і тільки мій", — написала Інна після того, як на концерті до Дня Незалежності Арестович публічно "залицявся" та обіймався з нею.

Шанувальники в коментарях захоплюються вродою Даші, але не надто раді бачити Арестовича:

"ну на таке повернення NIKITA я не очікував";

"Люблю Дашу незважаючи на фотки з д*білом";

"Фото із д*білом 😢 а Даша як завжди на висоті";

"Ти супер, а ось хлопчик не дуже";

"В мене вже навпаки 😅Коли бачу його, починаю нервувати";

"Хм. Через скільки хвилин ви будете вважати його деганом?";

"Арестович ще той клоун)";

"Не псуйте собі ім'я фото з такою персоною";

"Даша, не варто було фоткатися з ним".

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