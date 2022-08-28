Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова показала у себе в Інстаграм, як проходять її будні з чоловіком перед черговою розлукою.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина Віктора Павлика активно веде соціальні мережі та часто розповідає про своє життя з артистом. Її не бентежить критика, обговорення та часті питання – Репяхова завжди агресивно реагує на випади у свій бік.

З колишньою дружиною Віктора Павлика вона також судилася і кілька разів хвалилася тим, що перемогла після розгляду, отримавши якусь компенсацію за моральну шкоду. Подобається Репяхової також привертати себе увагу будь-яким способом.

«Останні дні з чоловіком, на нас чекає довга розлука. І так, Віктор Павлик курить, я називаю цю штуку – дудка, жахлива річ!

А ось Мишко з татом, а мама… а мама з бабусею за продуктами. Чому у мене такий вираз обличчя? Тому що в цей момент у рук ВП випадав телефон, тому що на руках був ще й Мишко», - сказала Репяхова.

Також Катерина розповідає про себе, про свій новий магазин чи люмімого маленького сина. Нещодавно Репяхова продемонструвала, як змінює її правильний макіяж.

Без фільтрів дівчина спочатку показала своє обличчя із проблемною шкірою, а потім похвалилася, як можна все приховати за допомогою простого, але акуратного макіяжу.

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як над нею з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини прямо на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка в суді.