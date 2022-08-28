На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар, який останнім часом постійно їздить Україною та за кордон, аби допомагати постраждалим від повномасштабного вторгнення рф та привертати увагу світової спільноти до війни, був неприємно вражений після повернення в рідний Київ

"Довго намагався зрозуміти, у яке місто приїхав. Потім просто згадав, що я у Києві", — зізнається Клопотенко, наслухавшись на вулицях міста розмов російською.

Шанувальники в коментарях одноголосно підтримали Євгена та наголосили на важливості переходу на українську:

"Женю❤️ відчуваю твій біль";

"Говорити російською і казати "какая разніца" - те ж саме, що ходити по Єрусалиму зі свастикою і доводити, що то буддистський чи індуїстський символ життя. Ніби і правда, але мордяку натовчуть)";

"Прикро😢";

"Так,це дійсність,і мене це бісить,війна йде а у рідному місті,наче в окупації, постійно російська мова😢";

"Та шо там Київ... У Львові те ж саме(";

"Я постійно намагаюсь уявити, щоб під час Другої світової хтось йшов по вулицям і розмовляв німецькою...";

"Ну от що, що повинно статись, щоб люди почали себе поважати, і перейшли на українську!";

"Російська - це наше прокляття";

"Мова - це наша зброя. Спілкуюся українською".



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