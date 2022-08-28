Певица, модель и волонтер Даша Астафьева неожиданно засветилась в компании советника Офиса президента Алексея Арестовича.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала забавные фотографии в компании политика, попавшего в ряд скандалов из-за своих высказываний.

"Немного успокоилась. Господин Алексей Арестович разбирается в жестах) Да, я сначала тоже подумала, что это мой палец😂", — шутит Астафьева в подписи к фото.

В комментариях отметилась сценическая "мама" Верки Сердючки актриса Инна Белоконь:

"Девушки, смотрите интервью, но не трогайте красавца, мой и только мой", - написала Инна после того, как на концерте ко Дню Независимости Арестович публично "ухаживал" и обнимался с ней.

Поклонники в комментариях восхищаются красотой Даши, но не очень рады видеть Арестовича:

"ну такого возвращения NIKITA я не ожидал";

"Люблю Дашу несмотря на фотки с д*билом";

"Фото с д*билом 😢 а Даша как всегда на высоте";

"Ты супер, а вот мальчик не очень";

"У меня уже наоборот 😅Когда вижу его, начинаю нервничать";

"Хм. Через сколько минут вы будете считать его деганом?";

"Арестович еще тот клоун)";

"Не портите себе имя фото с такой персоной";

"Даша, не стоило фоткаться с ним".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко по возвращении в Киев разнес русскоязычных.

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