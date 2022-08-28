В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала забавные фотографии в компании политика, попавшего в ряд скандалов из-за своих высказываний.
"Немного успокоилась. Господин Алексей Арестович разбирается в жестах) Да, я сначала тоже подумала, что это мой палец😂", — шутит Астафьева в подписи к фото.
В комментариях отметилась сценическая "мама" Верки Сердючки актриса Инна Белоконь:
"Девушки, смотрите интервью, но не трогайте красавца, мой и только мой", - написала Инна после того, как на концерте ко Дню Независимости Арестович публично "ухаживал" и обнимался с ней.
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Поклонники в комментариях восхищаются красотой Даши, но не очень рады видеть Арестовича:
"ну такого возвращения NIKITA я не ожидал";
"Люблю Дашу несмотря на фотки с д*билом";
"Фото с д*билом 😢 а Даша как всегда на высоте";
"Ты супер, а вот мальчик не очень";
"У меня уже наоборот 😅Когда вижу его, начинаю нервничать";
"Хм. Через сколько минут вы будете считать его деганом?";
"Арестович еще тот клоун)";
"Не портите себе имя фото с такой персоной";
"Даша, не стоило фоткаться с ним".
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко по возвращении в Киев разнес русскоязычных.
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