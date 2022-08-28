Популярна українська співачка Оля Полякова, яка днями презентувала незвичайний дуетний кліп із відомим музикантом Артемом Пивоваровим, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу артистка здивувала новими знімками, розповівши, що їх робила її молодша дочка Аліса.

На першій фотографії можна побачити Олю, яку сфотографувала дочка. Артистка знята на галявині біля свого особняка, мабуть, вийшла позасмагати. Перед камерою вона з'явилася у спокусливому чорному купальнику та коротких світлих шортах. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі немає макіяжу. На ще кількох фото можна побачити чудові картинки неба з хмарами, які виглядають дуже незвичайно.

У підписі до публікації Полякова написала: "Я очима своєї молодшої доньки, а далі краєвид її очима! Правду кажуть, що краса – в очах того, хто дивиться! Вона дуже любить Україну і дуже сумує, коли не тут… А ще каже мені, що я гарна коли не нафарбована, я їй вірю».

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Дуже красива", "Правду говорить! Дуже красива", "Аліска правду говорить", "Дуже класна", "Яка краса", "Дуже красива", "Дуже ніжна, коли не нафарбована", Така класна", "Так, вам дуже добре без макіяжу. Може, Аліса майбутній фотограф", "Дуже хороша! Наша красуня!".

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