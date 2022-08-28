Ольга Сумська з'явилася на світському вечорі після бурхливого скандалу через свою участь у російськомовній виставі.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська нещодавно оскандалилася через рішення зіграти у російськомовній виставі "Майстер і Маргарита", багато українців залишилися цим незадоволені і заявили про певну зраду від артистки. Сама Сумська звернулася до всіх хейтерів публічно пізніше і назвала пункти, чому злість абсолютно не обґрунтована.

Після цього Ольга відвідала світський захід разом із колегами та засвітилася одразу з кількома відомими артистами. Серед них і молодий актор Тарас Цимбалюк, який зовсім недавно розійшовся зі своєю дружиною.

Артистка показала також і трендовий образ цього вечора - чергову сукню максі-довжини українського бренду з традиційною вишивкою. Варто відзначити, що виглядала зірка досить добре і доглянуто, зробивши акцент на природний макіяж і мінімальне укладання.

Ми також писали про ситуацію зі виставою, в якій планує взяти участь Сумська. Відомо, що ця вистава російського режисера Валерія Біляковича. Українці одразу ж звернули на це увагу і почали запитувати у Ольги до Фейсбуку , що відбувається.

"Як ви можете пояснити це? Звичайно, ми в Парижі шоковані цією "дією" - "справжнім російським шедевром". Той випадок, коли гроші не пахнуть ...", - написала одна фанатка.

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