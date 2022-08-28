Ольга Сумская появилась на светском вечере после бурного скандала из-за своего участия в русскоязычном спектакле.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская недавно оскандалилась из-за решения сыграть в русскоязычном спектакле "Мастер и Маргарита", многие украинцы остались этим недовольны и заявили о неком предательстве от артистки. Сама Сумская обратилась ко всем хейтерам публично позже и назвала по пунктам, почему злость совершенно не обоснованная.

После этого Ольга посетила светское мероприятие вместе с коллегами и засветилась сразу с несколькими известными артистами. В их числе и молодой актер Тарас Цимбалюк, который совсем недавно развезлся со своей супругой.

Артистка показала также и трендовый образ этого вечера - очередной платье макси-длинны украинского бренда с традиционной вышивкой. Стоит отметить, выглядела звезда довольно хорошо и ухожено, сделав акцент на естественный макияж и минимальную укладку.

Мы также писали о ситуации со спектаклем, в котором планирует участвовать Сумская. Известно, что этот спектакль российского режиссера Валерия Беляковича. Украинцы сразу же обратили на это внимание и начали спрашивать у Ольги в Фейсбук, что происходит.

"Как вы можете объяснить это??? Конечно, мы в Париже шокированы этим «действием» – «подлинным русским шедевром». Тот случай, когда деньги не пахнут…", - написала одна фанатка.

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