Популярна українська блогерка Даша Ульянова була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк". Дівчина намагалася будувати стосунки з головним героєм шоу Максом Михайлюком, однак у них нічого не склалося, а сама гімнастка довгий час відмовлялася говорити про свої інші стосунки.

Зараз Даша знову активно веде Інстаграм, розповідає про свої будні та говорить про секрети краси. Багато хто запитує у дівчини про її натуральність через помітно збільшені губи. Також не обходиться без критики, але на неї Ульянова не реагує і може спокійно посміятися з хейтерів за допомогою жартівливих Сторі.

Наприклад, нещодавно Ульянова похвалилася щасливим ранком вихідного дня і за кілька хвилин показала, що ранок може бути ще прекраснішим, але вже з келихом алкогольного напою в руках: "через 15 хвилин" - коротко додала Даша.

Також дівчина поділилася коротким відео, на якому показала, як відбуваються зйомки фотосесій.

У підписі до публікації Ульянова нічого не написала, залишила лише маленьке серце-емодзі. Шанувальники відразу почали лайкати і коментувати фото Даші: "Гарно", "У мене немає слів", "Красива", "Люблю", "Дуже стильна".

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