Популярная украинская блогерша Даша Ульянова была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк". Девушка пыталась строить отношения с главным героем шоу Максом Михайлюком, однако у них ничего не сложилось, а сама а гимнастка долгое время отказывалась говорить о своих других отношениях.

Сейчас Даша снова активно ведет Инстаграм, рассказывает о своих буднях и говорит о секретах красоты. Многие спрашивают у девушки о ее натуральности из-за заметно увеличенных губ. Также не обходится без критики, но на нее Ульянова не реагирует и может спокойно посмеяться над хейтерами при помощи шутливых Стори.

К примеру, недавно Ульянова похвасталась счастливым утром выходного дня и спустя несколько минут показала, что утро может быть еще прекраснее, но уже с бокалом алкогольного напитка в руках: "через 15 минут" - коротко добавила Даша.

Также девушка поделилась коротким видео, на котором показала, как проходят съемки фотосессий.

В подписи к публикации Ульянова ничего не написала, оставила лишь маленькое сердечко-эмодзи. Поклонники тут же принялись лайкать и комментировать фото Даши: "Красиво", "У меня нет слов", "Красивая", "Обожаю", "Очень стильная".

Напомним, "Леди-кошка": Ульянова из "Холостяка" впечатлила невероятной растяжкой, видео.

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