Популярна українська співачка Тіна Кароль через місяці життя закордоном повернулася додому до рідного Києва і тепер активно показує, як насолоджується буднями вдома. Встигла Кароль влаштувати яскраву фотосесію на центральних вулицях столиці України, чим одразу похвалилася в Інстаграм.

Тіна зауважила, що вперше за час війни їй вдалося прогулятися столицею, щоб зробити кілька кадрів із фотографом.

"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, за час війни. Незламні та непокорені", - описала свої враження Кароль.

«Неймовірна ❤; Наше кохання💙; Наша 🥺💔; слів немає, просто немає слів 💔🔥; Вільно! 💙💛; дайте сил 🙇; Красуня 😍💜; яка чудова!; Прекрасна 😍; Розкішна жінка ❤️; я забула як дихати...; така неймовірно красива 🥺; ви наш Оберіг яскрава зірочка 🌟».

Також Тіна порадувала особистим постом у Телеграм, вирішивши залюбуватись красою рідних місць та природи після приїзду.

«Моя Країна найкраща. Патріотизм – це ментальний зв'язок. Моя особлива емоційна приналежність. Завжди була і є! - Написала Тіна в Телеграм.

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