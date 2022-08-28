Популярная украинская певица Тина Кароль спустя месяцы жизни заграницей вернулась домой в родной Киев и теперь активно показывает, как наслаждается буднями дома. Успела Кароль устроить яркую фотосессию на центральных улицах столицы Украины, чем сразу похвасталась в Инстаграм.

Тина подметила, что впервые за время войны ей удалось прогуляться по столице, чтобы сделать несколько кадров с фотографом.

"Мурашливые эмоции во время этой фотосессии, в центре столицы. Это первая такая прогулка, в объектив, за время войны. Несокрушимые и непокоренные", — описала свои впечатления Кароль.

«Невероятная❤; Наша любовь💙; Наша 🥺💔; слов нет, просто нет слов 💔🔥; Свободно! 💙💛; дайте сил 🙇; Красавица 😍💜; какая прекрасная!; Прекрасная😍; Роскошная женщина ❤️; я забыла как дышать...; такая невероятно красивая🥺; вы наш Оберег яркая звездочка 🌟».

Также Тина порадовала личным постом в Телеграм, решив залюбоваться красотой родных мест и природы после приезда.

«Моя Страна самая лучшая. Патриотизм – это ментальная связь. Моя особая эмоциональная принадлежность. Всегда была и есть!» - написала Тина в Телеграм.

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.