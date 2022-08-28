Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка одружена з нотаріусом Христиною, з якою в офіційних відносинах з 2020 року. Володимир нещодавно вирушив до Канади до дітей, яких не бачив півроку, а дружина навпаки повернулася до України після тривалої відпустки. І одразу ж Христина знайшла пригоди. Як виявилося, вона стала свідком ДТП, у якому без жертв не обійшлося. Про це дружина Остапчука розповіла у своєму Інстаграмі.
"Щойно їхала і бачила смертельну аварію. Людина просто лежала на асфальті, накрита покривалом і все... Його життя закінчилося. Це жахливе почуття, але точно ще раз повернуло у відчуття, що поки є можливість - жити тут і зараз", - написала Христина.
До цього зірка відповідала питання фанів.
"Чому дівчині у 33 роки ніхто жодного разу не подарував квіти?", - запитала фанатка.
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"Думаю, питання не у віці, а в людях, які вас оточують. Але ви можете подарувати самі собі, бо любов до себе найважливіша", - написала зірка.
Нагадаємо, дружина Остапчука несподівано повернулася в Україну, поки її чоловік знаходиться далеко від дому: Христина Гірник попросила про допомогу
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