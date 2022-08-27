Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк успела вернутся в Украину, пока ее супруг проводит время с детьми в Канаде.

В Stories-instagram нотариус Кристина Горняк выложила кадры, как едет в автомобиле по дорогам столицы.

«Как я скучала по тебе мой Киев», - призналась жена Остапчука.

После возвращения в родной дом Кристина туту же принялась за уборку квартиры. Она решила почистить диваны и матрасы и попросила помощи у своих фолловеров.

«Друзья, напомните, кто может почистить диваны и матрас», - написала она в соцсети.

Отметим, что в начале августа Кристина Горняк уехала подальше от обстрелов со своими подругами в столицу Словакии, Братиславу.

Через некоторое за границу выехал ее супруг Владимир Остапчук. Однако телеведущий поехал не к жене, а своим детям от первого брака, в Канаду.

Экс-супруга Елена Войченко долгое время препятствовала общению Остапчука со своими наследниками, однако ситуация начала постепенно налаживаться. В своем Instagram-блоге Вова показал, что сейчас проводит время с Эмилией и Эваном на пляже Торонто (Канада).

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.