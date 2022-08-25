Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк опубликовала фото со свечкой скорботы и датой трагедии, которая произошла.

Как сообщает Politeka.net, в поселке Чаплино Днепропетровской области завершились спасательно-поисковые работы - в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли десятки украинцев.

Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк в Инстаграм-Stories поделилась своей болью.

В частности, в результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое - дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще одна 6-летний ребенок во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.

Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк опубликовала фото со свечкой скорботы и датой трагедии, которая произошла в поселке Чаплино Днепропетровской области: "24.08.2022".

"Эта боль... без конца. Каждый раз открываешь новости и не знаешь, что может быть хуже... но хуже снова настает... боль", - написала Кристина Горняк.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.

Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.