Как сообщает Politeka.net, в поселке Чаплино Днепропетровской области завершились спасательно-поисковые работы - в результате обстрелов российскими оккупантами жилого сектора и железнодорожной станции погибли десятки украинцев.
Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк в Инстаграм-Stories поделилась своей болью.
В частности, в результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое - дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще одна 6-летний ребенок во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции.
Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк опубликовала фото со свечкой скорботы и датой трагедии, которая произошла в поселке Чаплино Днепропетровской области: "24.08.2022".
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"Эта боль... без конца. Каждый раз открываешь новости и не знаешь, что может быть хуже... но хуже снова настает... боль", - написала Кристина Горняк.
Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.
Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.