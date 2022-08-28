Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда женат на нотариусе Кристине, с которой в официальных отношениях с 2020 года. Владимир недавно отправился в Канаду к детям, которых не видел полгода, а супруга наоборот вернулась в Украину после длительного отпуска. И сразу же Кристина нашла приключения. Как оказалось, она стала свидетелем ДТП, в котором без жертв не обошлось. Об этом жена Остапчука рассказала в своем Инстаграм.
"Только что ехала и видела смертельную аварию. Человек просто лежал на асфальте, накрытый покрывалом и все... Его жизнь закончилась. Это ужасное чувство, но точно еще раз вернуло в ощущения, что пока есть возможность - жить здесь и сейчас", - написала Кристина.
До этого звезда отвечала на вопросы фанов.
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"Думаю, вопрос не в возрасте, а в людях, которые вас окружают. Но, вы можете подарить сами себе, ибо любовь к себе самая важная", - написала звезда.
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