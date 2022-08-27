Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда женат на красотке Кристине, с которой официально в отношениях с 2020 года. Сейчас жена Владимира занимается волонтерством, помогая ВСУ. А недавно со звездой случилась неприятность, ведь мошенник забрал деньги, которые предназначались для ВСУ. Кристина поделилась эмоциями после происшествия в своем блоге.

"Настроение такое – как лицо на фото.

Война – сложное время, несмотря на то, что мы всегда в стрессе от страха за свою жизнь, за жизнь военных, и всех людей, так мы еще и проходим какие-то сложные моменты, какие-то препятствия, встречаем падл на пути…. но это точно сделает нас сильнее, я точно знаю, что каждый момент дается в жизни как опыт, который нужно пройти!", - написала звезда.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Написал вам в директ по поводу Хемича. Это ппц", "Держитесь", "100%".

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