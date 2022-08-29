Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка одружена і виховує двох дітей - 10-річну Алісу та 17-річну Машу. Старша дочка цього року вступила до європейського ВНЗ на навчання. Вона вирішила піти стопами мами і піти в музику. Молодшу дочку Полякова не так часто показує, але на цей раз став винятком. Адже Оля опублікувала відео, на якому показала, як розважається з Алісою.
На кадрах Полякова їхала разом із дівчинкою на квадроциклі дорогою. Аліса сиділа попереду і трималася за кермо. Зіркове сімейство тішилося активним відпочинком, вражаючи краєвидами.
Варто зазначити, що Оля Полякова, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка дає благодійні концерти, де збирає гроші на підтримку українців. Оля зізнавалася, що на гастролях їй тепер навіть доводиться готувати сценічний костюм.
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А ще Politeka повідомляла, що Полякова позмагалася з Астаф'євою у знаннях української мови.
Також Politeka писала, що Оля Полякова похизувалась святковим столом у своєму особняку