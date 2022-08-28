Популярная украинская певица Оля Полякова, которая на днях презентовала необычный дуэтный клип с известным музыкантом Артемом Пивоваровым, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка удивила новыми снимками, рассказав, что их делала ее младшая дочь Алиса.

На первой фотографии можно увидеть саму Олю, которую сфотографировала дочь. Артистка запечатлена на лужайке у своего особняка, видимо, вышла позагорать. Перед камерой она появилась в соблазнительном черном купальнике и коротких светлых шортах. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на ее лице нет макияжа. На еще нескольких фото можно увидеть потрясающие картинки неба с тучами, которые выглядят очень необычно.

В подписи к публикации Полякова написала: "Я глазами своей младшей дочери, а дальше пейзаж ее глазами! Правду говорят, что красота – в глазах смотрящего! Она очень любит Украину и очень скучает, когда не здесь… А еще говорит мне, что я красивая, когда не накрашена, я ей верю".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Очень красивая", "Правду говорит! Очень красивая", "Алиска правду говорит", "Очень классная", "Какая красота", "Очень красивая", "Очень нежная, когда не накрашена. Такая классная", "Да, вам очень хорошо без макияжа. Может, Алиса будущий фотограф", "Очень хорошая! Наша красотка!".

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