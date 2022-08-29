Певица Оля Полякова показала, как проводит время с дочерью Алисой, которой 10 лет, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда замужем и воспитывает двоих детей - 10-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. Старшая дочь в этом году поступила в европейский ВУЗ на учебу. Она решила пойти по стопам мамы и пойти в музыку. Младшую дочь Полякова не так часто показывает, но этот раз стал исключением. Ведь Оля опубликовала видео, на котором показала, как развлекается с Алисой.

На кадрах Полякова ехала вместе с девочкой на квадроцикле по дороге. Алиса сидела спереди и держалась за руль. Звездное семейство радовалось активному отдыху, впечатляя видами.

Стоит отметить, Оля Полякова, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда дает благотворительные концерты, где собирает деньги на поддержку украинцев. Оля признавалась, что на гастролях ей теперь даже самой приходится готовить сценический костюм.

Напомним, Полякова поразила кадрами, которые сделала ее младшая дочь Алиса

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