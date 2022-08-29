Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда замужем и воспитывает двоих детей - 10-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. Старшая дочь в этом году поступила в европейский ВУЗ на учебу. Она решила пойти по стопам мамы и пойти в музыку. Младшую дочь Полякова не так часто показывает, но этот раз стал исключением. Ведь Оля опубликовала видео, на котором показала, как развлекается с Алисой.

На кадрах Полякова ехала вместе с девочкой на квадроцикле по дороге. Алиса сидела спереди и держалась за руль. Звездное семейство радовалось активному отдыху, впечатляя видами.

Стоит отметить, Оля Полякова, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда дает благотворительные концерты, где собирает деньги на поддержку украинцев. Оля признавалась, что на гастролях ей теперь даже самой приходится готовить сценический костюм.

Оля Полякова с дочкой, Маша Полякова

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Напомним, Полякова поразила кадрами, которые сделала ее младшая дочь Алиса

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