Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", займається підтримкою ЗСУ та постійно подорожує країнами та самою Україною, щоб допомогти нашим громадянам. Але не забуває артистка і про себе коханої, періодично показуючи в Інстаграм, як доглядає за собою.

«Потрібно було спробувати стільки кольорів, щоб зрозуміти – мій природний колір найкращий. Дівчата такі дівчатка. А ось на сцені будуть експерименти, цього ніхто не скасовував. І я щось задумала, але про це пізніше» - зацікавила Злата.

Вона також показала результат свого перетворення і продемонструвала колір, близький до її натурального після фарбування. Варто відзначити, що раніше співачка пробувала різні фарби і кольори: від блондинистого, до світлого рудого.

Також Злата виклала незвичайне фото, на якому знято під час походу до супермаркету.

У підписі до фото Огневич написала: "Якщо життя тобі підкинуло лимони, приготуй з них лимонад. Якби я з усіх лимонів робила лимонад, у мене точно з'явився б завод! І, повірте, там би виробляли найсмачніший лимонад у світі".

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