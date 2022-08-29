Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", занимается поддержкой ВСУ и постоянно путешествует по странам и самой Украине, чтобы помочь нашим гражданам. Но не забывает артистка и о себе любимой, периодически показывая в Инстаграм, как занимается уходом за собой.

«Нужно было попробовать столько цветов, чтобы понять – мой естественный цвет самый лучший. Девочки такие девочки. А вот на сцене будут эксперименты, этого никто не отменял. И я кое-что задумала, но об этом позже» - заинтересовала Злата.

Она также показала результат своего преображения и продемонстрировала цвет, который близок к ее натуральному после покраски. Стоит отметить, что ранее певица пробовала самые разные краски и цвета: от блондинистого, до светлого рыжего.

Также Злата выложила необычное фото, на котором запечатлена во время похода в супермаркет.

В подписи к фото Огневич написала: "Если жизнь тебе подбросила лимоны, приготовь из них лимонад. Если бы я из всех лимонов делала лимонад, у меня бы точно появился завод! И, поверьте, там бы производили самый вкусный лимонад в мире".

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