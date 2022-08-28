Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка продовжує показувати свої будні в Інстаграм та спілкуватися з шанувальниками російською мовою, відмовляючись переходити українською. Часто Камінська стикається з критикою через зухвалу поведінку та різкі висловлювання.
Щоб спровокувати якнайбільше уваги до себе Камінська навмисне нібито себе висміює, іронізує та підначує користувачів мережі.
«Одне тобі, інше мені 🚲. 🛞PS: До цього у мене був тільки триколісний «гномік» Але й мавпу можна навчити курити 🤣» - написала Камінська.
У мережі відповіли: «Її ну шумахер року просто 🔥; А скільки часу пішло на навчання?) Я теж не вмію, але хочу навчитися)); Прекрасні емоції, користь для фігури плюс екологію рятуєте 🌳. Загалом, великий – це круто!; Це неймовірні відчуття) Я знаю)».
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Раніше Камінська виклала фото з прогулянки, проте нарвалася на критику від фоловерів.
Користувачі відразу почали коментувати нове фото співачки, щоправда, у деяких виникли питання до зовнішності Слави, яку вона "підправила" під час нещодавнього візиту до Києва. "Нижня щелепа вже як бульдозер", "А що ти з обличчям зробила? Вже вийшло щось між Повалієм та Біликом".
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