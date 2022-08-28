Каминская из "НеАнгелов" похвасталась новым умением перед поклонниками в Инстаграм с долей иронии.

Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая продолжает показывать свои будни в Инстаграм и общаться с поклонниками на русском языке, отказываясь переходить на украинский. Часто Каминская сталкивается с критикой из-за вызывающего поведения и резких высказываний.

Чтобы спровоцировать побольше внимания к себе Каминская намеренно якобы себя высмеивает, иронизирует и подначивает пользователей сети.

«Одно тебе , другое мне 🚲. 🛞PS: До этого у меня был только трёхколёсный «гномик»🤪 Но и обезьяну можно научить курить🤣» - написала Каминская.

В сети ответили: «Еее ну шумахер року просто 🔥; А сколько времени ушло на обучение?) Я тоже не умею, но хочу научиться )); Прекрасные эмоции, польза для фигуры, плюс экологию спасаете🌳. В общем, велик - это круто!; Это непередаваемые ощущения) Я знаю)».

Ранее Каминская выложила фото с прогулки, однако нарвалась на критику от фолловеров.

Пользователи тут же принялись комментировать новое фото певицы, правда, у некоторых возникли вопросы к внешности Славы, которую она "подправила" во время недавнего визита в Киев. "Нижняя челюсть уже как бульдозер", "А что ты с лицом сделала? Уже получилось что-то между Повалий и Билык".

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