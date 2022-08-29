Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка нагадала шанувальникам про День пам'яті захисників України, який відзначають 29 серпня.

"Ви - ГЕРОЇ для кожного з нас💙💛 дякуємо вам за все💙💛 8 років ви робите все для нас, щоб ми мирно спали і могли насолоджуватись життям🙏🏻 та, на жаль, вас вже не має з нами, але знайте - ви завжди в наших серцях, і ми все зробимо, щоб ви, там на небі, розуміли що не дарма боронили нашу країну🙏🏻Пишаємось вами💙💛Вічна пам’ять", — пише Саліванчук.

Ганна також поділилилася емоційним відео, в якому зачитала потужний вірш від імені українського захисника, адресований його матері.

Раніше Саліванчук розповіла, чим сама займається від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Крім того, що я жінка, я ще й мама. Тому зараз головна моя місія – бути поруч зі своїми дітьми, оберігати їх та дарувати їм свою любов. В моїх силах зробити все можливе, щоб мої дітки завжди посміхалися, були щасливі та ніколи не знали слово "війна", — заявила аткриса.

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