В этот раз на своей странице в Instagram артистка напомнила поклонникам о Дне памяти защитников Украины, который отмечают 29 августа.

"Вы - ГЕРОИ для каждого из нас💙💛 благодарим вас за все💙💛 8 лет вы делаете все для нас, чтобы мы мирно спали и могли наслаждаться жизнью 🙏🏻 и, к сожалению, вас уже нет с нами, но знайте - вы всегда в наших сердцах, и мы все сделаем, чтобы вы, там на небе, понимали, что не зря защищали нашу страну. Гордимся вами 💙💛Вечная память", — пишет Саливанчук.

Анна также поделилась эмоциональным видео, в котором зачитала мощное стихотворение от имени украинского защитника, адресованное его матери.

Ранее Саливанчук рассказала, чем сама занимается с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Кроме того, что я женщина, я еще и мама. Поэтому сейчас главная моя миссия – быть рядом со своими детьми, оберегать их и дарить им свою любовь. В моих силах сделать все возможное, чтобы мои детки всегда улыбались, были счастливы и никогда не знали слово "война", - заявила аткриса.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.