Як пише Politeka.net, чуттєве фото українська вокалістка розмістила у себе в Instagram.

Так, Надя Дорофєєва вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками у Stories. Одна з підписниць попросила співачку показати фотографію, яку ще ніхто не бачив.

На це знаменитість відповіла публікацією разом із новим коханим київським ресторатором Михайлом Кацуріним. На фото Дорофєєва позує із величезним букетом квітів. Обранець зірки тим часом обіймав її однією рукою і ніжно цілував.

Нагадаємо, що незадовго до війни подружжя Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розірвали свої стосунки. Знаменитості пообіцяли, що залишаться найкращими друзями і не триматимуть образ один на одного. Через деякий час Надя Дорофєєва офіційно підтвердила свої нові романтичні стосунки з Михайлом Кацуріним.

Нагадаємо, Дорофєєва після повернення до Києва захопила чином без макіяжу .

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