На своей страничке в Instagram Надя Дорофеева сообщила, что ее отправили в теневой бан.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева в ближайшее время будет общаться с поклонниками на тему вторжения рф в Украину в Facebook - администрации Instagram не понравились ее посты о войне. Об этом она рассказала в своих Stories.

На своей страничке в Instagram Надя Дорофеева сообщила, что ее отправили в теневой бан и что на разблокировку всех функций уйдет некоторое время. Кроме того, она попросила помощи у украинцев, которые смогут ускорить этот процесс.

"Друзья, я уже месяц нахожусь в теневом бане. Из-за моих постов о войне и сториз тоже. Чтобы легче было выйти из него нужны ваши реакции в Stories", - отметила Надя Дорофеева.

Если вы попали в теневой бан в инстаграме, то другие пользователи, в том числе и ваши подписчики, перестают видеть любые публикации в вашем аккаунте, и количество лайков и просмотров падает.

Стоит отметить, что Украина и Meta (американская транснациональная холдинговая компания, являющаяся материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus) будут совместно работать над изменением подхода компании к модерации контента в военное время. Причина – сегодняшний подход работает не в пользу украинских пользователей и медиа, которых банят за реальные истории о войне, из-за нарушений политики платформы.

Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.

Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.