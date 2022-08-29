Певица Надя Дорофеева на публику продемонстрировала своими романтические отношения с новым бойфрендом Михаилом Кацуриным.

Как пишет Politeka.net, чувственное фото украинская вокалистка разместила у себя в Instagram.

Так, Надя Дорофеева решила пообщаться со своими поклонниками в Stories. Одна из подписчиц попросила певицу показать фотографию, которую еще никто не видел.

На это знаменитость ответила публикацией вместе с новым возлюбленным киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. На фото Дорофеева позирует с огромным букетом цветов. Избранник звезды тем временем обнимал ее одной рукой и нежно целовал.

Напомним, что незадолго до войны супружеская пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес разорвали свои отношения. Знаменитости пообещали, что останутся лучшими друзьями и не будут держать обид друг на друга. Спустя некоторое время Надя Дорофеева официально подтвердила свои новые романтические отношения с Михаилом Кацуриным.

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