На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав приклад здорової тарілки харчування.
"Батьки хочуть, щоб їхні діти були здорові та щасливі. І одне з моїх завдань - допомогти через їжу зробити це реальністю. Почнемо з того, що подивимося у тарілку вашої дитини. Бо те, що там лежить, реально має значення. Щось дати дитині поїсти, щоб вона не була голодною, не підходить. Правильна їжа - це основа здорових організма і психіки", — наголосив Клопотенко.
За словами зірки "Масйтер Шеф", здорове харчування для дитини - це нескладно та доступно. Просто збирайте їжу у тарілці ось так:
✔️половина порції - клітковина (сезонні овочі, фрукти і зелень)
✔️¼ - складні вуглеводи (гречка, пшоно, перлова, пшенична, кукурудзяна і вівсяна каші, дикий рис)
✔️¼ - білки (нежирне м’ясо, птиця, риба, нежирні молочні продукти, яйця). Тваринного білка має бути більше, ніж рослинного.
✔️в адекватній кількості - жири, переважно рослинні (горіхи, насіння, олії). Морська риба - теж гуд, як джерело жирів. Масло, сметана, вершки, жирне м’ясо теж можуть бути, просто не більше 20г/день.
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"Власне, все. Це здорова тарілка харчування і її принцип прекрасно підійде дитині. Просто дивіться на цей перелік і обирайте ті продукти, які маєте. Плюс, готуйте разом з дитиною. Це 2 важливих елементи: давати дитині здорову їжу і готувати з нею", — додав Євген.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.
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