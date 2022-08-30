На своей странице в Instagram шеф-повар показал пример здоровой тарелки питания.
"Родители хотят, чтобы их дети были здоровы и счастливы. И одна из моих задач - помочь через еду сделать это реальностью. Начнем с того, что посмотрим в тарелку вашего ребенка. Потому что то, что там лежит, реально имеет значение. Что-то дать ребенку поесть, чтобы он не был голодный, не подходит. Правильная пища - это основа здоровых организма и психики", - подчеркнул Клопотенко.
По словам звезды "Массйтер Шеф", здоровое питание для ребенка – это несложно и доступно. Просто собирайте еду в тарелке вот так:
✔️половина порции – клетчатка (сезонные овощи, фрукты и зелень)
✔️¼ – сложные углеводы (гречка, пшено, перловая, пшеничная, кукурузная и овсяная каши, дикий рис)
✔️¼ – белки (нежирное мясо, птица, рыба), молочные продукты, яйца). Животного белка должно быть больше, чем растительного.
✔️в адекватном количестве – жиры, преимущественно растительные (орехи, семена, масла). Морская рыба – тоже гуд, как источник жиров. Масло, сметана, сливки, жирное мясо тоже могут быть, просто не больше 20г/день.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Чтобы потом не жалеть": Гвоздева из "Танців з зірками" откровенно рассказала о переменах в жизни
Компенсации существенно увеличат, кто из украинцев имеет право: «Теперь не 450 гривен, а…»
Победитель "Голос країни" Лазановський обратился за помощью, певцу негде жить: "Не знаю, как..."
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
"Собственно, все. Это здоровая тарелка питания и ее принцип прекрасно подойдет ребенку. Просто смотрите на этот перечень и выбирайте те продукты, которые есть. Плюс, готовьте вместе с ребенком. Это 2 важных элемента: давать ребенку здоровую пищу и готовить с ним" , – добавил Евгений.
Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.
Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.
Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.