Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк після повернення в Україну, заїхала в гості до мами з татом і показала, як кайфує у батьків.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram-блозі в розділі Stories нотаріус Христина Горняк виклала кілька цікавих кадрів та поділилася своїми думками.

На першому знімку дружина телеведучого вмостила на дивані перед каміном у вітальні. Вона не забула похвалитися своїми стрункими ногами.

"У батьків завжди відпочиваєш душею, полежала собі на дивані, а потім пішла і...", - розповіла фолловерам Христина.

На другому знімку Гірник продемонструвала смакоту – ягоди на тарілочці.

"Нарвала собі", - зазначила вона.

Батьки Христини Горняк мають приватний будинок у селі Горбовичі у Бучанському районі.

Нагадаємо, що поки дружина Остапчука відпочивала з подругами в Європі, сам телеведучий не раз відвідував свою тещу у заміському будинку та допомагав їй у господарстві.

Наразі Володимир Остапчук перебуває не в Україні, шоумен вперше за півроку зміг побачитися з дітьми, прилетівши до них до Канади.

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