Як пише Politeka.net, у своєму Instagram-блозі в розділі Stories нотаріус Христина Горняк виклала кілька цікавих кадрів та поділилася своїми думками.
На першому знімку дружина телеведучого вмостила на дивані перед каміном у вітальні. Вона не забула похвалитися своїми стрункими ногами.
"У батьків завжди відпочиваєш душею, полежала собі на дивані, а потім пішла і...", - розповіла фолловерам Христина.
На другому знімку Гірник продемонструвала смакоту – ягоди на тарілочці.
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"Нарвала собі", - зазначила вона.
Батьки Христини Горняк мають приватний будинок у селі Горбовичі у Бучанському районі.
Нагадаємо, що поки дружина Остапчука відпочивала з подругами в Європі, сам телеведучий не раз відвідував свою тещу у заміському будинку та допомагав їй у господарстві.
Наразі Володимир Остапчук перебуває не в Україні, шоумен вперше за півроку зміг побачитися з дітьми, прилетівши до них до Канади.
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