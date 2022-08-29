Танцівниця Ілона Гвоздєва, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками", поділилася особистим.

На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова поділилася переживаннями на тлі повномасштабного вторгення, а також ефектними кадрами, на яких у боді позує на підлозі з букетом квітів.

"Весну вкрали, літо промайнуло, що розкаже осінь і чи переживемо цю зиму? Нещодавно прибирала свою шафу і знайшла 7 планерів - 7 років минулого життя, стільки планів, сподівань, завдань, міркувань та роботи. Дивилася і не вірила своїм очам,що колись,за мирних часів ,могла планувати на рік вперед, чітко розуміючи кожну мету і кроки реалізації, а зараз планую лише з сьогодні на завтра, ну максимум на поточний місяць 😕", — зізнається Ілона.

При цьому, за словами зірки, в цьому зараз є щось магічне, бо кожний день вона проживаю як останній, по-іншому намагається проводити час з дітьми, подругами, чоловіком, родиною.

"Війна змінила мене на краще, я почала усвідомлювати важливість кожного дня і що саме я хочу встигнути зробити, допоки живу… Я більше нічого і нікого не чекаю, я насолоджуюсь кожною миттю, проживаю так, щоб потім не жалкувати…", — додала Гвоздьова.

Шанувальники учасниці "Танців з зірками" в коментарях діляться своїми міркуваннями: "В цих реаліях можна лише плисти за течією…❤️", "Кожен день вмираю. Всі плани не здійснились. Намагаюсь стати стіною для своїх дітей. Боюсь, але іду. Попереду туман. Маю надію ,що в кінці шляху нас чекає Перемога України. І лише це допомагає мені жити".

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