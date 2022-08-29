Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як та інші представники шоу-бізу, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Леся одразу після початку війни зайнялася волонтерством та організувала Прихисток для українців, які тікають із зони бойових дій. А нещодавно Нікітюк звернула проект через непотрібність, при цьому пообіцяла продовжувати допомагати деяким родинам.

Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Нікітюк поділилася кадрами, де показала зворушливу записку.

"Леся, я тебе дуже люблю. Не вірю, що зустріла тебе... Після перемоги чекаю на запрошення на "Хто зверху?". Від Жанни. Охтирка. Слава Україні", - було написано на папірці.

"Леся, я ваас дуже люблю! Ви дуже крута. Хочу взяти участь у "Блондинках". Слава Україні. Перемога за нами. Охтирка - місто-герой", - було написано у другій записці.

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