Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка з 2020 року одружена з нотаріусом Христиною, яку взяв за дружину відразу ж після розлучення з Оленою Войченко. Після початку війни Остапчук вирушив до тероборони, після чого він служив у поліції. А Крістіна зайнялася благодійністю та волонтерством, допомагаючи нужденним українцям, яким відправляла продукти. А нещодавно дружина Остапчука після тривалої відпустки у Європі повернулася назад до України. Володимир навпаки покинув країну, вирушивши до Канади. Як відомо, там знаходяться його діти та колишня дружина. Володимир не спілкувався з ними з початку війни навіть по телефону і нарешті зміг тільки зараз зустрітися.

Христина, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу поділилася своєю дитячою фотографією, де позувала у сукні біля ялинки.

"Хто це блонда? Куди подівся курносий носик? А ручки якісь товстенькі. Що по сандалях?", - написала Христина.

Нагадаємо, дружина Остапчука несподівано повернулася в Україну, поки її чоловік перебуває далеко від дому.

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