На своей странице в Instagram Гвоздева поделилась переживаниями на фоне полномасштабного вторжения, а также эффектными кадрами, на которых в боди позирует на полу с букетом цветов.

"Весну украли, лето промелькнуло, что расскажет осень и переживем ли эту зиму? Недавно убирала свой шкаф и нашла 7 планеров - 7 лет прошлой жизни, столько планов, надежд, задач, рассуждений и работы. Смотрела и не верила своим глазам, что когда-то ,в мирное время ,могла планировать на год вперед, четко понимая каждую цель и шаги реализации, а сейчас планирую только с сегодняшнего дня на завтра, ну максимум на текущий месяц 😕", — признается Илона.

При этом, по словам звезды, в этом сейчас есть что- то волшебное, потому что каждый день она проживаю как последний, по-другому пытается проводить время с детьми, подругами, мужем, семьей.

"Война изменила меня к лучшему, я начала осознавать важность каждый день и что именно я хочу успеть сделать, пока живу… Я больше ничего и никого не жду, я наслаждаюсь каждым мгновением, проживаю так, чтобы потом не жалеть…", — добавила Гвоздева .

Поклонники участницы "Танців з зірками" в комментариях делятся своими соображениями: "В этих реалиях можно только плыть по течению…❤️", " Каждый день умираю. Все планы не осуществились. Пытаюсь стать стеной для своих детей. Боюсь, но иду. Впереди туман. Надеюсь, что в конце пути нас ждет Победа Украины. И только это помогает мне жить".

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