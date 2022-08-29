Популярний український співак, який здобув славу завдяки участі в шоу "Голос країни", Арсен Мірзоян звернувся до шанувальників із проханням про допомогу.

Артист відправив дружину співачку Тоню Матвієнко та дітей за кордон, а сам залишився в Україні та, як може, допомагає українським захисникам та постраждалим від повномасштабного вторгнення рф.

Цього разу Арсен Мірзоян посеред Хрещатика на тлі "параду" зруйнованої техніки російських окупантів записав відеозвернення до українців на підтримку благодійного проекту UAnimals, який збирає кошти на лікування тварин, що постраждали від війни.

"Росія принесла багато горя і страждань усім нам - і людям, і тваринам. Дуже велика кількість тварин була покинута, травмована в ході військових дій, з них знущалися та продовжують знущатися загарбники. Багато тварин потрапляло під обстріли, лякалися, стали змученими, знесиленими і ледь не повмирали від голоду чи спеки. І більшість з них потребує лікування", — сказано в повідомленні.

Шанувальники в коментарях підтримали Мірзояна:

"Щира подяка та низький уклін всім, хто залишається небайдужим до тваринок";

"Вау! Чудова ініціатива!";

"Дуже чудово, що є організації та люди, які піклуються про тварин, ми також з дружиною їздили по місту Малину під час бойових дій та годували тварин, які були залишені господарями, а самі ми прихистили сім котів".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко після повернення до Києва розніс російськомовних.

Як повідомляла Politeka, Полякова вразила кадрами, які зробила її молодша донька Аліса.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика поскаржилася на чоловіка за його звички.