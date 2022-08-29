Як пише Politeka.net, блогерка та переможниця 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк Ганна Богдан під час війни потрясла шанувальників новиною про розлучення з Михайлом Заливаком. Відносини ідеальної пари виявилися не такими прекрасними. Фанати запідозрили, що у Богдан хтось є, проте дівчина тільки показує, як проводить теплі літні вечори зі своїми подругами.

На одній зі сторіс, блогерка продемонструвала, як сидить у київському ресторанчику, попиваючи коктейль. Вона зняла, як цокається з кимось, і друга рука виявилася жіночою.

На другому знімку Ганна позувала поруч зі своєю подругою. Для вечора дівчата вибрали чорне вбрання та легкий макіяж.

Зазначимо, що після реаліті-шоу "Холостяк" Ганна Богдан близько року зустрічалася із головним героєм проекту Михайлом Заливаком. Причин свого розриву блогерка не називала, лише поділившись своїм болем. Михайло Заливако взагалі ніяк не прокоментував розлуки з коханою.

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