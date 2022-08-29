Как пишет Politeka.net, блогерша и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан во время войны потрясла поклонников новостью о расставании с Михаилом Заливако. Отношения идеальной пары оказались не такими уж и прекрасными. Фанаты заподозрили, что у Богдан кто-то есть, однако девушка только показывает, как проводит теплые летние вечера со своими подругами.

На одной из сторис, блогерша продемонстрировала, как сидит в киеском ресторанчике, попивая коктейль. Она засняла, как чокается с кем-то, и вторая рука оказалась женской.

На втором снимке Анна попозировала рядом со своей подругой. Для вечера девушки выбрали черные наряды и легкий макияж.

Отметим, что после реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан около года встречалась с главым героем проекта Михаилом Заливако. Причин своего разрыва блогерша не называла, только поделившись своей болью. Михаил Заливако вообще никак не прокомментировал разлуку с любимой.

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