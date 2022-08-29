Артисту виповнилося 38 років. На своїй сторінці в Instagram Слава розмістив кумедне селфі за кермом авто, а також попросив українців про допомогу замість подарунка.
"Мені сьогодні 9500:250😉😂 Дочитайте, будь ласка, пост до кінця🙏👇Вирішив використати свій День народження для доброї справи. Є покинуті тварини в різних притулках. Давайте сьогодні зберемо їм на корм! Навіть якщо кожен з вас відправить по 10 грн, буду вдячний", — пише Дьомін.
Як і у всіх українців, цього року у зірки одне головне бажання.
"І дякую за привітання😉🙏 У мене сьогодні бажання одне. Хочеться, щоб всі ми частіше посміхались і раділи життю. І це буде дуже скоро, адже Перемога не за горами✌️", — наголосив ведучий.
Шанувальники у коментарях доєднуються до привітань:
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"Вітаю Вас 💜 всього найкращого, Миру, Добра, Любові ☀️";
"А я думаю, чого ви мені так подобаєтесь. Просто в мене теж сьогодні день народження😍Вітаю.миру.любові.перемоги.процвітання!!!";
"З Днем народежння! Нехай все задумане втілиться в життя!";
"З Днюшкою тебе, Славочка! Всього самого класного! Натхнення, ентузіазму, креативності. Будь завжди на позитиві! Люблю тебе та з нетерпінням чекаю твоїх ефірів".
Нагадаємо, дружина Остапчука показала, як виглядала у дитинстві.
Також повідомлялося, що чоловік Матвієнко Арсен Мірзоян вразив новим відеозверненням до українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Леся Нікітюк отримала зворушливу любовну записку.