Артисту исполнилось 38 лет. На своей странице в Instagram Слава разместил забавное селфи за рулем авто, а также попросил украинцев о помощи вместо подарка.
"Мне сегодня 9500:250😉😂 Дочитайте, пожалуйста, пост до конца🙏👇Решил использовать свой День рождения для доброго дела. Есть брошенные животные в разных приютах. Давайте сегодня соберем им на корм! Даже если каждый из вас отправит по 10 грн, буду благодарен", - пишет Демин.
Как и у всех украинцев, в этом году у звезды одно главное желание.
"И спасибо за поздравления 😉🙏 У меня сегодня желание одно. Хочется, чтобы все мы чаще улыбались и радовались жизни. И это будет очень скоро, ведь Победа не за горами✌️", - подчеркнул ведущий.
Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям:
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"Приветствую Вас 💜 всего лучшего, Мира, Добра, Любви ☀️";
"А я думаю, чего вы мне так нравитесь. Просто у меня тоже сегодня день рождения 😍Поздравляю.миру.любви.победы.процветания!!!";
"С Днем рождения! Пусть все задуманное воплотится в жизнь!";
"С Днюшкой тебя, Славочка! Всего самого классного! Вдохновения, энтузиазма, креативности. Будь всегда на позитиве! Люблю тебя и с нетерпением жду твоих эфиров".
Напомним, жена Остапчука показала, как выглядела в детстве.
Также сообщалось, что муж Матвиенко Арсен Мирзоян поразил новым видеообращением к украинцам.
Кроме того, Politeka.net писала, что Леся Никитюк получила трогательную любовную записку.